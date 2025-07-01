Минстрой: плановая индексация тарифов на ЖКУ позволит обеспечить бесперебойную подачу коммунальных услуг

Плановая индексация тарифов на ЖКУ, которая начнется с 1 июля, позволит обеспечить бесперебойную подачу коммунальных услуг. Об этом сообщили в Минстрое РФ.

Как подчеркнули в ведомстве, индексация тарифов на ЖКУ — это регулярная и законодательно установленная процедура, которая основана на прогнозе социально-экономического развития РФ, сформированного Минэкономразвития России. Фактическое изменение тарифов в субъектах РФ проходит в рамках предельных индексов, которые подготовлены ФАС РФ с учетом прогноза и предложений самих регионов.

По прогнозу социально-экономического развития, в этом году изменение совокупного платежа будет формироваться на основе прогнозируемой инфляции и темпов изменения цен в сфере газоснабжения и электроэнергетики. Законодательно установлено, что индексация тарифов осуществляется в пределах планового уровня инфляции.

«Планомерная и разумно обоснованная индексация тарифов продиктована необходимостью своевременного финансирования операционной деятельности для бесперебойного предоставления коммунальных услуг и направлена в том числе на развитие инфраструктуры городского хозяйства с учетом затрат на ремонт и модернизацию коммунальной инфраструктуры», — говорится в сообщении министерства.

Со стороны государства предусмотрен контроль за недопущением превышения предельного индекса изменения платы за ЖКУ. Мониторинг цен и тарифов в регионах ведется совместно с ФАС России.

При этом в России ряд категорий граждан могут рассчитывать на компенсации и субсидии на возмещение расходов по оплате ЖКУ. Сейчас субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получают 2 млн семей. Компенсации расходов могут получить многодетные семьи, пенсионеры, ветераны, участники боевых действий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации объектов водоотведения в регионе.