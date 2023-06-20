Эксперт по туризму Алексеев назвал опасные для путешествия страны

В последнее время все чаще появляются сообщения о негативном отношении к отечественным путешественникам в разных странах. Эксперт по туризму Олег Алексеев рассказал, существуют ли опасные государства, куда не следует ездить отдыхать. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его словам, туристам стоит быть внимательнее к отдыху в странах, где случаются вспышки инфекционных болезней.

Эксперт подчеркнул, что в плане негативного отношения к путешественникам из России единичные случаи наблюдались всегда.

Алексеев добавил, что должны насторожить государства с невысоким уровнем жизни, соответственно, там высокий показатель криминала. К таким странам можно отнести Бразилию или африканские страны.