Эксперт по выживанию Халилов перечислил способы поведения при встрече с диким зверем в городе

Дикие звери на улицах городов и поселений хотя явление и редкое, однако все же знакомое для жителей нашей страны. Так, кабаны и медведи выходят к людям в поисках еды, а лоси забредают в человеческие районы во время миграции. Эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов рассказал, как вести себя при столкновении с диким животным в городе или поселении. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, животные весьма редко нападают на людей, а если такое происходит, то это всего лишь самооборона. Именно с целью защиты себя, потомства и территории ряд животных и угрожают человеку. В связи с чем важно вести себя таким образом, чтобы человек не был угрозой для животного. Ни в коем случае нельзя подходить, гладить, фотографироваться, стараться пугать, бежать за ним, поскольку животное это воспринимает как акт агрессии в свою сторону и может напасть.

Эксперт подчеркнул, что при случайном взаимодействии с дикими животными, есть три стратегии поведения: run (беги), hide (прячься), fight (дерись). Чаще всего от многих животных убежать не удастся, поэтому следует прятаться, необходимо смотреть по сторонам, искать помещения, здания, магазины, торговые центры. Укрытием может быть простой автомобиль, также можно залезть куда-то. В случае наличия детей рядом, их стоит хватать сразу и уносить как можно дальше. Кроме того, при встрече с диким животным в неестественной для него среде обитания нужно привлекать внимание других людей, поскольку толпа людей может испугать зверя.

По его мнению, также необходимо позвонить в 112 и сообщить всю информацию: что произошло, какого зверя вы увидели, сколько этих зверей, где это было, есть ли пострадавшие. Диспетчер сообщит об этом в службы, занимающиеся отловом диких животных.

Ранее он пояснил, почему важно не запрещать применять перцовки детям.