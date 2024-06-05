Эксперт Победоносцев перечислил предметы, которые запрещено держать в автомобиле и на подоконнике летом

По словам эксперта Серея Победоносцева, температура воздуха в салоне автомобиля в летний сезон может достигать 50-60 °С, при условии всех закрытых окон и выключенного кондиционера, поэтому причиной возгорания может стать любой источник питания, будь то зажигалка или телефон. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что безопасной температурой для аккумулятора, пауэрбанка, батареи или телефона является 23-25 °С. При температуре выше данной нормы указанные устройства начинают нагреваться, в них происходит химическая реакция, которая может привести к возгоранию.

По мнению эксперта, также опасность могут представлять и емкости с газом, и любые баллончики, находящиеся под давлением. Поэтому подобные предметы нельзя держать на подоконнике, под прямыми солнечными лучами, как и пластиковые бутылки, заполненные водой. В последнем случае вода может собрать лучи в одной точке, действуя как увеличительное стекло, вследствие чего может начаться тление, потом открытое горение и пожар.