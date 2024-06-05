Эксперт Победоносцев перечислил предметы, которые запрещено держать в автомобиле и на подоконнике летом
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По словам эксперта Серея Победоносцева, температура воздуха в салоне автомобиля в летний сезон может достигать 50-60 °С, при условии всех закрытых окон и выключенного кондиционера, поэтому причиной возгорания может стать любой источник питания, будь то зажигалка или телефон. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что безопасной температурой для аккумулятора, пауэрбанка, батареи или телефона является 23-25 °С. При температуре выше данной нормы указанные устройства начинают нагреваться, в них происходит химическая реакция, которая может привести к возгоранию.
По мнению эксперта, также опасность могут представлять и емкости с газом, и любые баллончики, находящиеся под давлением. Поэтому подобные предметы нельзя держать на подоконнике, под прямыми солнечными лучами, как и пластиковые бутылки, заполненные водой. В последнем случае вода может собрать лучи в одной точке, действуя как увеличительное стекло, вследствие чего может начаться тление, потом открытое горение и пожар.