Эксперт предложил ударить по организаторам схем с дропперами

Количество дропперов — людей, помогающих мошенникам выводить украденные деньги через свои счета, — в России остается угрожающе высоким, превышая два миллиона человек. Примечательно, что каждый третий из них — иностранец. Эти цифры прозвучали в Госдуме и свидетельствуют о том, что уголовная ответственность, введенная для таких пособников, пока не дала ожидаемого эффекта, и проблема требует новых подходов. Как отмечает заместитель председателя экспертного совета Банка России Эльман Мехтиев, ключ к решению лежит не только в ужесточении наказаний, но и в системной профилактике. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, необходима массовая разъяснительная работа среди населения, показывающая реальные последствия: примеры тех, кто уже получил срок за подобные действия. Многие из тех, кто соглашается стать «дропом», — это обычные люди, соблазненные легким заработком, и они часто не осознают всей тяжести последствий.

Финансист уточнил, что, помимо рядовых исполнителей, существует и организованный слой — те, кто выстраивает целые схемы для обналичивания преступных доходов. Именно на них, по мнению эксперта, должны быть направлены основные усилия правоохранительных органов в тесном сотрудничестве с банками. Финансовые организации обладают уникальным опытом и технологиями для отслеживания подозрительных операций, и их взаимодействие со следствием может нанести точечный удар по инфраструктуре мошенников.

По его мнению, итогом борьбы с дропперами должен стать комплексный подход. С одной стороны — просвещение и предупреждение, чтобы перекрыть поток наивных исполнителей, с другой — точечная работа силовиков и банков по обезвреживанию профессиональных организаторов схем. Только совмещая эти два направления, можно надеяться на сокращение этой многомиллионной армии, которая сегодня служит финансовым кровотоком для целой индустрии обмана.

