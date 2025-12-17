Расследование громкого дела о мошенничестве против народной артистки Ларисы Долиной получило новое развитие. Из судебных материалов следует, что мужчина, представлявшийся певице сотрудником Росфинмониторинга «Андреем Лукиным», может носить фамилию Говоров. По данным источника RT , именно этого человека Долина опознала на фотографиях. При этом на обложке паспорта виднелась фотография голливудского актера Тома Холланда, что удивительным образом теперь сходится с реальностью.

Напомним, ключевой уликой в деле стал присланный аферистом поддельный паспорт с фотографией, поразительно похожей на голливудского актера Тома Холланда. Опрошенные эксперты-криминалисты отмечают, что в ходе официального опознания следователи вряд ли использовали снимки знаменитости.

Процедура требует предъявления нескольких фотографий внешне схожих людей, и выбор звезды мог привести к ошибке. К тому же, аферист мог намеренно использовать свое сходство со звездой для большего доверия или прислал фальшивый документ с фото актера как часть легенды.

«Возможно, этот мошенник действительно имеет внешнее сходство с Томом Холландом», — констатирует доцент кафедры криминалистики юрфака МГУ Евгения Крюкова.

Уголовное дело в отношении организаторов аферы, в число которых может входить и установленный «Говоров Г.А.», выделено в отдельное производство, а их личности до конца не установлены. Ранее суд уже вынес приговор четырем непосредственным исполнителям — так называемым «дропперам» и курьерам.

Параллельно Верховный суд РФ окончательно разрешил имущественный спор, оставив проданную Долиной квартиру за добросовестной покупательницей. Новые данные следствия указывают на то, что поиск ключевых фигур, стоявших за масштабной аферой, продолжается.

Ранее было раскрыто, за что еще будет расплачиваться проигравшая в суде Лариса Долина.