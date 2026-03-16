Эксперт предупредил о рисках самостоятельной покупки билетов за границу

Прошлый год стал для российско-турецкого туристического романа настоящим бенефисом: 6,9 млн наших соотечественников выбрали курорты полуострова, обеспечив себе 13,1% от всего иностранного турпотока и закрепив за РФ статус абсолютного лидера. Казалось бы, можно потирать руки и строить планы на будущий сезон. Но безоблачная картина 2025-го наткнулась на суровую реальность Ближнего Востока: цены на топливо, логистику и энергоносители поползли вверх, и теперь турецкий турпродукт рискует потерять свою привлекательность уже в 2026 году. В этой нервной обстановке, когда каждый ищет способ сэкономить, президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства Алексей Волков в эфире Общественной Службы Новостей призвал туристов не терять голову.

По его словам, у российского путешественника есть удивительная черта: в погоне за низким ценником он часто забывает о безопасности. Волков с тревогой заметил, что многие в прошлом году бросились покупать билеты в сомнительных Telegram-каналах, пытаясь срезать путь через «дешевых» операторов. Чем это кончилось? Когда транзитные страны Ближнего Востока накрыло кризисом, именно эти «самодеятельные» туристы оказались в ловушке, в то время как обладатели классических пакетных туров от реестровых операторов спокойно поменяли рейсы и вернулись домой.

Эксперт отметил, что при этом никакого массового бегства в сторону российских курортов не произошло. Несмотря на проблемы с зарубежными направлениями, внутренний туризм не испытал того ажиотажного всплеска, которого многие ожидали. Итог из этой истории, по мнению эксперта, прост и банален: экономия не должна быть самоцелью. Покупка тура у официального оператора — это не переплата за посредника, а страховка, которая в критический момент становится спасательным кругом. И в условиях ближневосточной турбулентности 2026 года это правило, похоже, становится главным.

