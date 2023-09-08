Если ВСУ остановятся и прекратят свои попытки продвинуться вперед, то Соединенные Штаты прекратят поставки Киеву вооружений. Это станет смертельным для правительства Зеленского.

Бывший разведчик из американских вооруженных сил указал, что Белый дом совершенно не волнуют те потери, которые несут украинцы. Он попросту подталкивает в спину украинские власти, а те послушно идут вперед. Если вдруг Зеленский выйдет из-под контроля и отдаст приказ о переходе к обороне, то это приведет к немедленной остановке помощи из-за океана.

«Они не получат истребители F-16, танки и вооружения, необходимые для того, чтобы выжить в этом конфликте», - указал Скотт Риттер.

Поэтому, по его мнению, украинцы продолжают свои самоубийственные атаки, в надежде на то, что у них останется хоть что-то для дальнейшей борьбы. Эксперт также напомнил, как некоторые американские политики призывали продолжать боевые действия, поскольку русские люди в них гибнут, а жизни американцев остаются в неприкосновенности. Именно это стало причиной выделения таких больших средств Киеву.