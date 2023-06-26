Эксперт Рогов объяснил причины отсутствия реакции ВСУ на попытку мятежа в России

По словам руководителя запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, украинская армия не воспользовалась попыткой вооруженного мятежа «вагнеровцев» в России, потому что она была слишком короткой. Об этом сообщает радио Srputnik .

Он добавил, что в это время на фронте проходили бои средней интенсивности.

По мнению эксперта, украинцы вели подготовку контрнаступления не раньше воскресенья и были уверены, что мятеж столь быстро подавить не удастся.

Рогов пояснил, что ВСУ вскрыли свои тыловые позиции, соответственно, Вооруженными Силами РФ были нанесены соответствующие удары на фоне расслабления противника.