По словам эксперта Владимира Рогова, Вооруженные силы РФ могут дойти до границы с Польшей в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что заявления Генштаба украинских войск о смене позиций на Харьковском направлении предполагают бегство украинских бойцов, поэтому российской армии надо сделать так, чтобы ВСУ меняли свои позиции вплоть до русско-польской границы.

По мнению эксперта, украинская линия обороны оказалась ненадежной, вернее, если она и была, то составляла не более двух километров. Незалежная таким образом рискует потерять все свои территории.