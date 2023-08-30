Эксперт Рогов рассказал о важности села Работино для обороны в Запорожье

По словам врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, заявления иностранных СМИ о преодолении украинской армией первой линии обороны РФ не соответствуют действительности. Глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о подробностях боев на территории региона. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, северная часть Работино в настоящее время находится под контролем противника, а южная — под российским.

Эксперт добавил, что украинская армия старается обойти позиции Вооруженных Сил РФ в этом населенном пункте, чтобы ударить по селам Новопрокоповка и Вербовое, находящихся южнее и восточнее Работино.

Он подчеркнул, что пока все планы ВСУ терпят крах.