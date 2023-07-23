Эксперт Рогов заявил о вероятном начале контрнаступления ВСУ в конце месяца

По словам руководителя запорожского общественного движения Владимира Рогова, новая фаза контрнаступления украинской армии может стартовать в конце этого месяца и продлиться до середины следующего. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он подчеркнул, что ВСУ продолжают сосредоточение собственных сил на линии фронта и подготовку войск к наступлению

По мнению эксперта, Киев может открыть еще один фронт.