Эксперт Саверский перечислил правила поведения при домогательствах медиков

Жительница Перми заявила, что подверглась сексуальному насилию в городской больнице после фиксации на больничной койке после операции. Она позже написала заявление в полицию. По словам президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского, обратиться в правоохранительные органы следовало сразу. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он также не исключил того, что потерпевшая может скрывать какие-то обстоятельства инцидента, которые могут помочь доказать ей вину медиков.

По мнению эксперта, аналогичных случаев на практике случается довольно мало.

Он уточнил, что при подобных инцидентах следует немедленно обратиться в полицию, поскольку могут быть реальные факты и наглядные доказательства, которые через время могут просто исчезнуть.