Эксперт-сейсмолог Герюр пообещал новое мощное землетрясение неподалеку от Стамбула

Его мощность может достигнуть порядка 7,6 баллов, а эпицентр будет находиться в Мраморном море.

Наджи Герюр напомнил, что о землетрясении 1999 года было известно за 20 лет до того, как оно случилось. Но никто не внял предостережениям. Теперь такие прогнозы-предупреждения появляются снова, и местные власти, а также центральное правительство, должны прислушаться к сигналам.

«Мы ожидаем разлом северной ветки Северо-Анатолийской тектонической плиты в районе Принцевых островов и города Кумбургаз», - предупредил он.

Его слова привело издание Cumhuriyet. При подобном сценарии больше всего пострадают города Гемлик и Бурса на северо-западе страны, серьезно достанется и Стамбулу с его населением в 17 миллионов жителей. Число жертв будет исчисляться десятками тысяч человек, а количество потерявших кров – миллионами.