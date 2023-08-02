Эксперт Шапарин назвал опасные ошибки при заправке автомобиля в жару

Бензин является легковоспламеняющейся жидкостью, в связи с чем в жаркую погоду при заправке автомобиля следует соблюдать повышенную осторожность. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин обозначил два простых правила для избежания пожара. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, не следует держать бак пустым, поскольку это приводит к вскипаю бензина и его вырыванию из бензобака.

Эксперт добавил, что также не следует и наливать большой объем бензина в бензобак.