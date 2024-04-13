Эксперт Ширшова назвала главные причины аномальных паводков в России

По словам сотрудника отдела гидрологических прогнозов Уральского УГМС Юлии Ширшовой, к аномальной паводковой ситуации в российских регионах привел целый ряд природных факторов, среди которых главную роль сыграли аномальные запасы снега и высокая влажность воздуха. Об этом сообщают « Известия ».

Она добавила, что в Курганской и Челябинской областях в этом году максимальные запасы воды в снеге образовались к середине февраля и в среднем составляли до 140% от нормы максимальных запасов снега в зимний сезон. Также наблюдалось высокое увлажнение почвы, играющее важную роль в уровне весеннего половодья.

По мнению эксперта, объем воды в реках, пока они еще спрятаны под слоем льда, и рельеф местности тоже оказывают влияние на паводки. Кроме того, есть такой феномен как «дружная весна», то есть среднесуточное повышение температуры без возврата к холоду.

Она отметила, что возвраты холода не перекрывали положительные значения температуры, поэтому растаявший снег не пошел в почву, а наложился на водность рек, сформировавшейся перед паводками.