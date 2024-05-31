Эксперт Шутов считает, что в жару может выйти из строя камера смартфона

Лето является потенциально опасным периодом для смартфонов. Прежде всего потому, что в итоге воздействия высоких температур возникает вероятность поломки устройства. Эксперт Василий Шутов рассказал, как уберечь гаджеты. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, в жаркую погоду нельзя подвергать смартфон воздействию прямых солнечных лучей. Высокая температура и прямое солнечное излучение могут оказать негативное влияние на работе устройства, вызвать перегрев и снизить срок службы батареи. Также есть вероятность повреждения матрицы экрана телефона, а также камеры, так как она имеет систему линз и под определенным углом данная система может сконцентрировать солнечные лучи на матрицу камеры, выведя ее из строя.

Эксперт рекомендует отключать ненужные функции, которые могут нагружать процессор и наращивать тепловыделение, например GPS или Bluetooth. В случае если гаджет уже нагрелся, то его следует охладить естественным путем.

По его мнению, не станет лишним и регулярное обновление программного обеспечения, поскольку в нем может содержаться исправление ошибок или оптимизация, уменьшающие нагрузку на процессор и снижающие температуру.