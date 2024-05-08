Эксперт Шутов заявил, что электросамокат способен притягивать молнии

В нашей стране уже стартовал традиционный сезон электросамокатов. Тем не менее при их использовании необходимо не только соблюдать ПДД, но и не забывать учитывать погодные условия. Эксперт Василий Шутов рассказал, как самокатчикам уберечься в холодную и дождливую погоду. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, при обычном дожде езда на электросамокате может стать опасной, поскольку в разы уменьшается сцепление с дорожным покрытием, и самокат становится менее управляемым, а также при нарушении заводской гидроизоляции попадание воды может привести к серьезной поломке устройства.

Эксперт добавил, что при промокании устройства его следует просушить, прежде чем использовать снова. Кроме того, важно устанавливать на транспортное средство спецзащиту и только после этого эксплуатировать в сырую погоду.

По его мнению, электросамокат при определенном стечении обстоятельств может притягивать молнии, поэтому во время грозы следует укрыться от непогоды и не находиться рядом с самокатом, не трогать его руками, а также ни в коем случае не ставить его на зарядку.