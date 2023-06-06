Эксперт Суконкин спрогнозировал провал наступления ВСУ на фоне разрушений Каховской ГЭС
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По словам военного обозревателя Алексея Суконкина, наступление украинской армии на Херсонском направлении обречено на провал на фоне разрушений на Каховской ГЭС. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он уточнил, что укрепления войск Незалежной как раз затопит вода с ГЭС.
По мнению эксперта, разрушения на гидроэлектростанции связаны с накопительным эффектом из-за попыток киевским режимом нанести удар по ней. Он также назвал вероятной причину прорыва и в силу прямой атаки ВСУ.