По словам военного обозревателя Алексея Суконкина, наступление украинской армии на Херсонском направлении обречено на провал на фоне разрушений на Каховской ГЭС. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что укрепления войск Незалежной как раз затопит вода с ГЭС.

По мнению эксперта, разрушения на гидроэлектростанции связаны с накопительным эффектом из-за попыток киевским режимом нанести удар по ней. Он также назвал вероятной причину прорыва и в силу прямой атаки ВСУ.