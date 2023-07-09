Эксперт Times связал неудачи ВСУ с наличием «линии Суровикина»

Глава лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марк Галеотти в статье для Times написал, что неудачное контрнаступление ВСУ объясняется наличием так называемой «линии Суровикина».

Так аналитик назвал систему обороны российской армии, которая включает в себя минные поля, оборудованные огневые позиции и танковые ловушки. ВСУ вязнут в этих мощных оборонительных укреплениях.

По словам Галеотти, российская армия находится в лучшей форме. Она сумела извлечь уроки из первых месяцев спецоперации. Теперь ВС РФ более эффективно управляют своей артиллерией, а новейшая техника, включая «Ланцеты» и боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор», наносит большой урон технике и живой силе противника.

Кроме того, у России достаточно резервов, которыми она сможет закрыть бреши, если украинским войскам удастся прорваться на каком-либо из участков линии соприкосновения.