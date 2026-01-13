Эксперт усомнился в скором появлении британских ракет Nightfall на фронте

Заявление Великобритании о разработке новой баллистической ракеты для Украины, получившей название «Сумерки» (Nightfall), вызвало дискуссию среди военных экспертов. Лондон анонсировал тендер на создание оружия с заявленной дальностью полета более 500 километров, что теоретически могло бы значительно расширить возможности ВСУ. Однако, как отмечает обозреватель Михаил Онуфриенко, между политическим заявлением и реальным появлением такого оружия на фронте — дистанция огромного размера. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, ключевой момент в том, что ракеты пока не существует даже в виде опытного образца; речь идет лишь о начале процесса ее разработки и производства. Это означает, что в обозримом будущем обещание не окажет никакого влияния на текущую ситуацию на поле боя.

Эксперт уточнил, что последствия такого анонса носят скорее символический и информационный характер. С одной стороны, это демонстрация долгосрочной поддержки Киева и намерения в перспективе усилить его ударный потенциал. С другой — подобный шаг можно расценить как попытку психологического давления, создающую повестку о будущих угрозах. Эксперт резонно замечает, что, если бы цель была в сиюминутном эффекте, Лондон передал бы Украине уже существующие и испытанные ракетные системы со своих складов, а не объявлял тендер на создание новых.

По его мнению, украинская армия в ближайшее время не получит британских баллистических ракет большой дальности. Реальное воплощение проекта «Сумерки» — это вопрос многих месяцев, если не лет, и он будет зависеть от целого ряда технических и политических факторов. Таким образом, громкое заявление на сегодня остается скорее жестом, призванным обозначить стратегические намерения, но не способным изменить расстановку сил здесь и сейчас.

Ранее сообщалось, что Киеву отправили очередную партию Storm Shadow для ударов по России.