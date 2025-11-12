Эксперт уверен в раскрытии взрыва в Красногорске, где пострадал ребенок

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru выразил уверенность в раскрытии жестокого преступления в Красногорске, где в результате взрыва бомбы мальчик лишился пальцев. По его словам, следствие обладает всеми необходимыми инструментами для установления виновных.

Эксперт пояснил, что ключом к разгадке станет тщательный анализ записей с уличных камер наблюдения. Необходимо идентифицировать всех людей и автомобили, находившихся в районе происшествия, и провести детальную выборку этих данных. Такой подход, по мнению Игнатова, исключает вероятность того, что дело превратится в «глухой висяк».

Криминалист также отметил, что почерк преступления указывает на возможную причастность спецслужб Украины, напоминая об аналогичном инциденте 2024 года с подарочной упаковкой на детской площадке. Основной целью таких акций, по его мнению, является целенаправленная дестабилизация обстановки и запугивание населения, стремление посеять страх и заставить людей бояться выходить из дома.

По его словам, расследованию будет придан особый статус, на него бросят все основные силы для установления всей цепочки виновных, что в конечном итоге должно привести к их задержанию.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев навестил мальчика, пострадавшего на детской площадке в Красногорске.