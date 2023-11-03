Эксперт Васильев пояснил, каким образом Тель-Авив планирует избежать подземной войны

По словам военно-политического обозревателя Алексея Васильева, ближневосточный конфликт может перерасти в подземную войну, однако для недопустимости подобного исхода Тель-Авив будет взрывать и затапливать тоннели в секторе Газа. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что военнослужащие Израиля не желают спускаться в тоннели, поэтому им легче взорвать все входы и выходы.

По мнению эксперта, израильская армия вошла на территорию анклава, в скором времени начнут зачистки.