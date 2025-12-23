Эксперт ВОЗ предупредил об опасности бытовых кварцевых ламп

В сезон гриппа и ОРВИ многие россияне в поисках защиты от вирусов обращаются к кварцевым лампам. Спрос на эти приборы растет, но за ним скрывается тревожная тенденция — волна бытовых отравлений и ожогов глаз. Как объясняет эксперт ВОЗ Андрей Демин, причина в том, что люди часто воспринимают кварцеватель как простой бытовой прибор, хотя это серьезное устройство с множеством технических нюансов. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, ключевой риск кроется в излучении. Лампа с кварцевым стеклом генерирует так называемый жесткий ультрафиолет, который не виден глазу, но способен нанести ожог роговицы. Более того, такая лампа вырабатывает большое количество озона — газа, ядовитого для человека. Традиционные правила безопасности, предполагавшие полное отсутствие людей в комнате во время работы прибора и долгое проветривание после, в быту часто игнорируются, что и приводит к печальным последствиям.

Сложившаяся ситуация заставляет экспертов говорить о необходимости жесткого регулирования. Профессор Демин настаивает, что производство и продажа таких устройств не должны быть отданы на откуп кустарным производителям. Кварцевые лампы, по его мнению, следует рассматривать как медицинское оборудование, продавать в специализированных магазинах и оснащать защитой от неправильного использования.

По его мнению, борьба с вирусами не должна превращаться в борьбу с собственным здоровьем. Без контроля качества, четкой сертификации и ответственного отношения как со стороны производителей, так и со стороны пользователей, кварцевая лампа из защитника легко может стать опасным источником вреда прямо в квартирах россиян.

