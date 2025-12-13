Вместо защиты от гриппа — рвота и боль: россияне пожаловались на опасные УФ-лампы с маркетплейсов

На фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ многие россияне начали активно скупать бытовые кварцевые лампы для обеззараживания помещений. Однако дешевые устройства, приобретаемые на онлайн-площадках, приобретаемые на онлайн-площадках, зачастую не только не защищают от вирусов, но и причиняют серьезный вред здоровью.

Как отмечает телеграм-канал Baza, бактерицидные облучатели продаются без необходимых документов и сертификатов.

Как рассказали покупатели, в процессе работы от таких ламп может исходить едкий запах, который больше напоминает газ, чем озон.

У многих пользователей после 10-25 минут кварцевания появляются симптомы отравления: тошнота, сильная головная боль и даже рвота. Зафиксированы случаи ожогов роговицы глаз и кожных реакций.

Эксперты связывают такую ситуацию с низким качеством сборки и материалов. Лампы часто перегреваются и работают на мощности, превышающей заявленную производителем, что увеличивает выброс опасных веществ.

При этом стоимость таких устройств начинается от 400 руб. и редко превышает 2-3 тыс. руб. Пострадавшие массово обращаются с призывами пересмотреть требования к продажам бактерицидных облучателей, чтобы защитить граждан от неконтролируемых рисков для здоровья.

