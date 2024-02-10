Эксперт Вураско: мошенники просят россиян установить новое обновление мобильного банка для обмана

Злоумышленники прибегают к новому способу для обмана россиян – они просят жертв установить обновление для мобильного приложения банка. Эксперт из компании «Солар» Александр Вураско, передает издание «Лента.ру» .

Специалист рассказал, что мошенники представляются сотрудниками банков и уговаривают жертв установить необходимое обновление мобильного приложения. После этого они рассказывают, как это сделать, и таким образом вынуждают жертв устанавливать вредоносное ПО на смартфоны, добавил Вураско.

Эксперт подчеркнул, что благодаря установленной программе, мошенники получают доступ к операциям от имени владельца телефона. Таким образом, они воруют пароли, и в последствии, средства жертв, объяснил он.

Вураско также отметил, что мошенники изменили свой подход: они больше не ведут долгих бесед, а сразу уговаривают скачать нужное ПО под угрозой блокировки счетов.

Для защиты от подобных атак специалист советует не доверять представляющимся сотрудниками банка сразу. Он отметил важность антивирусных программ и проверки безопасности приложений, скачиваемые на телефон. Более того, нельзя сообщать собеседникам конфиденциальную информацию, которая может привести к краже аккаунтов, заключил эксперт.