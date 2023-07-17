Эксперт Вышинский назвал Крымский мост мощной занозой в сознании киевского режима

По словам исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня» Кирилла Вышинского, подрывом на Крымском мосту украинские власти решили отвлечь внимание от неудачных для Незалежной событий в последнее время, прежде всего провального саммита Североатлантического альянса и остановку зерновой сделки. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что все происходящее с Крымским мостом становится важным в информпространстве Киева. Так, прошлогодний теракт являлся предметом для выпуска почтовых марок, выставкой фотографии на Крещатике.

Вышинский пояснил, что и сегодня в украинском парламенте была инициатива о награждении причастных к взрыву.

Он подчеркнул, что в основе данного теракта лежит именно политический смысл, военного в нем нет.