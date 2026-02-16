В последние недели российские регионы все чаще подвергаются массированным атакам беспилотников. Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире радио Sputnik объяснил эту тактику просто и цинично: Украина терпит поражение на линии фронта, поэтому переносит удары на гражданские объекты в глубоком тылу. Цель — не военный успех, а террор и запугивание населения.

Эксперт напоминает, что эта стратегия не нова. Киевский режим практикует обстрелы мирных кварталов еще с 2014 года, когда под удары попали города Донбасса. Сейчас, когда ситуация на поле боя для ВСУ становится критической, такие атаки лишь усиливаются. Чем больше неудач у противника на передовой, тем чаще взрываются беспилотники над жилыми домами в российских регионах.

По словам Онуфриенко, единственный способ прекратить этот террор — не уговоры и не международное осуждение, а жесткое давление на фронте и максимальная эффективность систем ПВО. Нацистская идеология, по его мнению, не оставляет пространства для диалога: пока у противника есть возможность бить в тыл, он будет это делать.

По его мнению, мирные жители платят цену за военные неудачи киевского режима. Ответом может быть только тотальное превосходство на поле боя и надежный щит противовоздушной обороны, который сделает такие атаки бессмысленными.

