В МИД ответили, как Россия отреагирует на ввод западных войск на Украину

Министерство иностранных дел России предупредило, что любое размещение военных подразделений, объектов или инфраструктуры западных стран на территории Украины будет квалифицировано Москвой как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности РФ. Об этом пишет «РБК».

Как следует из ответов МИД по итогам деятельности в 2025 году, такие действия будут считаться неприемлемыми. Это заявление стало реакцией на планы так называемой коалиции желающих (включая Францию и Великобританию) предоставить Киеву гарантии безопасности после мирного соглашения. Такие гарантии могут включать размещение миротворческой миссии, создание «военных хабов», обучение ВСУ и строительство защищенных объектов. США также выражали готовность участвовать в мониторинге прекращения огня.

Владимир Путин неоднократно заявлял, что угроза появления иностранного контингента на Украине была одной из причин начала конфликта. Он предупреждал, что в случае участия таких сил в боевых действиях они станут законной целью для поражения.

Ранее Сергей Лавров заявил о неприемлемости временного перемирия на Украине.