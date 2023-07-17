Эксперт Железнов: приближающийся к Земле астероид способен уничтожить целую область либо штат

Астероид Апофис в 10 раз больше диаметром, чем так называемый Челябинский метеорит, но он в состоянии вызвать в тысячу раз более мощный взрыв.

По утверждению старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии РАН Николая Железнова, размер Апофиса достигает трехсот метров. Этого ему хватит, чтобы гарантированно пройти сквозь атмосферу и достигнуть поверхности планеты.

«К глобальной катастрофе это не приведет. Для того, чтобы случилась глобальная катастрофа, нужно тело от полутора километров в поперечнике», - заверил он.

Точку зрения ученого привели РИА Новости. Тем не менее, мощность взрыва при столкновении с Землей составит десятки мегатонн. Этого хватит, чтобы уничтожить целый регион: штат, провинцию либо область. Данный астероид был обнаружен еще в 2009 году, и по свежим исследованиям через 6 лет он пройдет на расстоянии 32 тысяч километров от Земли. На таком же удалении от планеты находятся спутники, висящие на геостационарной орбите.