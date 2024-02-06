Эксперт Зыков сообщил об опасности использования VPN
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам главы Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова, у VPN-сервисов есть много проблемных точек и опасных моментов, в связи с которыми пользователи могут пострадать. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что приложение может начать пользоваться разными данными телефона, может происходить даже подмена контента.
По мнению эксперта, при попытке захода в приложение какого-либо банка с включенным VPN финансовая организация может воспринять это как попытку взлома и заблокировать на время вход в приложение в целях безопасности.