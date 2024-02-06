Эксперт Зыков заявил, что Роскомнадзор станет блокировать побуждающие использование VPN сайты

По словам главы Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова, в целом в нашей стране уже давно запрещено использовать VPN, позволяющие обходить заблокированные сайты. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что новый запрет имеет своей целью публикации и статьи, где указываются сервисы, посредством которых можно зайти на запрещенные интернет-ресурсы.

По мнению эксперта, в России принят закон, обязывающий все VPN-сервисы подключаться к реестру запрещенных сайтов и фильтровать трафик для неполучения доступа к запрещенным в нашей стране ресурсам.

Он уточнил, что пока станут подвергаться блокировке статьи, публикации и прочая информация, популяризующие использование VPN в качестве средства обхода блокировок.