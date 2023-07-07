Эксперты МАГАТЭ подтвердили отсутствие следов взрывчатки на АЭС

Международное агентство атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрело одну из площадок Запорожской атомной электростанции (АЭС) в Украине и не обнаружило никаких следов мин.

Об этом сообщается в официальном заявлении руководителя агентства.

Как пишет ТАСС, осмотр был проведен экспертами МАГАТЭ. Целью осмотра было проверить безопасность и защищенность площадки электростанции, а также развеять или подтвердить слухи о готовящейся диверсии на АЭС.

По результатам осмотра, МАГАТЭ подтвердило, что на площадке Запорожской АЭС отсутствуют любые следы мин или других взрывоопасных устройств.