Эксперты МАГАТЭ подтвердили отсутствие следов взрывчатки на АЭС
Фото: [©РИА Новости/Таисия Воронцова]
Международное агентство атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрело одну из площадок Запорожской атомной электростанции (АЭС) в Украине и не обнаружило никаких следов мин.
Об этом сообщается в официальном заявлении руководителя агентства.
Как пишет ТАСС, осмотр был проведен экспертами МАГАТЭ. Целью осмотра было проверить безопасность и защищенность площадки электростанции, а также развеять или подтвердить слухи о готовящейся диверсии на АЭС.
По результатам осмотра, МАГАТЭ подтвердило, что на площадке Запорожской АЭС отсутствуют любые следы мин или других взрывоопасных устройств.