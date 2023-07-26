Эксперты Newsweek: НАТО несет ответственность за провал украинского контрнаступления

Существует множество причин безуспешно контрнаступления ВСУ, в том числе и сила российской обороны, но несомненно и влияние на этот провал НАТО, пишет Newsweek, опираясь на высказывание экспертов.

По их мнению, альянс установил произвольный срок для контрнаступления, а затем не смог полностью подготовить украинские войска к его проведению.

В первые две недели контрнаступления Украины до одной пятой части техники, отправленной на поле боя, было повреждено или уничтожено, сообщала The New York Times.

Затем весь мир наблюдал за тем, как украинские войска пытаются добиться хоть какого-то успеха накануне саммита НАТО.

«Время летних действий было обусловлено произвольными сроками НАТО, а не Украины», – заявил Newsweek военный аналитик Аллан Орр.

По его мнению, украинские военные не получили достаточно времени, чтобы освоить западную технику. Не сработало и убеждение, что российская линия обороны рухнет из-за якобы низкого морального духа солдат.

На самом деле русские адаптировались быстрее, чем украинцы подготовились, заключил Орр. Это привело к большим потерям ВСУ и низкой отдаче.