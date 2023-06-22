Эксперты обнаружили шпионские импланты в смартфонах Apple

Эксперты из «Лаборатории Касперского» узнали, каким образом хакеры получали данные во время целевых атак на смартфоны Apple. В американских телефонах были обнаружены шпионские импланты, предоставлявшие кибершпионам возможность наблюдать за пользователями и управлять их устройствами.

Для внедрения технологии хакеры использовали уязвимости в ядре смартфонов, благодаря которому, они получали расширенный доступ к операционной системе устройств Apple. Если владелец перезагружал телефон, злоумышленникам приходилось заново внедрять имплант в устройство.

Имплант умел выполнять 24 команды для создания, изменения и кражи данных с телефонов жертв. Хакеры могли управлять внутренними процессами и учетными данными, а также использовать геолокацию для определения местоположения зараженного телефона. Схожая технология могла быть использована и для ноутбуков от Apple, использующих операционную систему MacOS.

Эксперты, обнаружившие имплант порекомендовали компаниям обновлять IOS и стороннее программное обеспечение на устройстве, а также передавать специалистам информацию о киберугрозах.