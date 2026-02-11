Эксперты поддерживают предложение Единой России ограничить продажу вейпов в Подмосковье

Единая Россия выступает за ограничение продажи вейпов и ужесточение контроля в этой сфере. Партия предлагает запретить их продажу у студенческих общежитий и кампусов, школ, рядом с детскими лагерями, зонами отдыха, организациями соцобслуживания, спортивными стадионами, а также заблокировать работу сайтов, занимающихся продажей этой продукции. Кроме этого, предлагается лицензировать торговлю вейпами.

Этот инструмент защитит от контрафакта и поможет наладить контроль продаж по аналогии с алкогольной продукцией. Эти и другие меры обсуждались на круглом столе, который фракция «Единой России» провела в Мособлдуме с участием экспертов, общественников, представителей власти и контролирующих органов. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова поддержала предложения подмосковной «Единой России» о более жестком регулировании сферы.

«Вейпы наносят детям и подросткам гораздо больший вред, чем табачные изделия. Они содержат высокий уровень никотина, к которому детский организм привязывается мгновенно. Если взрослый может обходиться без сигареты несколько часов, то вейп дети используют постоянно. Уже известны случаи, когда у подростков, куривших вейпы, деформировались легкие настолько, что потребовалась трансплантация», – отметила Ксения Мишонова.

Единая Россия на федеральном уровне последовательно выступает за наведение порядка в этой сфере. Ранее принят закон по защите детей от приобщения к курению табака и вейпов. В конце января 2026 года Госдумой поддержан законопроект, согласно которому штрафы за продажу несовершеннолетним сигарет, вейпов и кальянов вырастут в несколько раз, а максимальный (для юрлиц) составит два миллиона рублей.

«Для нас в Балашихе тема защиты детей и здоровья подростков - безусловный приоритет. В городе регулярно проводятся рейды и проверки торговых точек совместно с правоохранительными органами и комиссией по делам несовершеннолетних. Как секретарь местного отделения партии Единая Россия считаю, что мы обязаны последовательно добиваться наведения порядка в этой сфере. Здоровье подростков - это будущее нашего города и страны. И здесь компромиссов быть не может»,- отметил глава Балашихи, секретарь местного отделения Сергей Юров.

Общественники и правозащитники поддерживают предложенные меры и также выступают за ужесточение контроля в этой сфере и усиление ответственности в случае нарушений. В частности, такую позицию разделяет амбассадор Движения «Здоровое Отечество», чемпион мира по боксу среди военнослужащих Дмитрий Двали.

«Здоровый образ жизни и зависимость от никотина – вещи несовместимые. Вейпы формируют ложное ощущение безвредности, особенно у подростков. Я поддерживаю ужесточение контроля и считаю, что государство должно последовательно защищать людей от продуктов, наносящих вред здоровью», – отметил Дмитрий Двали.

В последние годы вейпы и электронные системы доставки никотина стали особенно популярны среди подростков и молодежи. Медики отмечают, что такая продукция содержит никотин и другие вещества, способные вызывать зависимость и негативно влиять на дыхательную и сердечно-сосудистую системы. В Балашихе молодогвардейцы регулярно проводят проверки вейпшопов в рамках проекта «Здоровое будущее».