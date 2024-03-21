Армии государств Евросоюза оказались на грани развала на фоне рекордных увольнений. Западные издания связывают это с низким уровнем зарплат, недовольством условиями быта и перспективой войны с нашей страной. По словам военного эксперта Андрея Земцева, увольнение из армии перед началом военных действий является обычным делом, перед началом спецоперации военнослужащие российской армии также увольнялись. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что служба в мирное время со всевозможными льготами - это одно, однако многие военные западных стран не готовы рисковать своей жизнью.

По словам политолога Григория Савельева, победа России в украинском конфликте станет концом карьеры многих европейских лидеров, при этом Незалежная уже держится в конфликте на последнем дыхании, Штаты ей не помогают и существует большая проблема с кадровым составом, поэтому введение войск НАТО является единственным шансом Запада затянуть войну.

Он считает, что изначально введут инженерные войска для строительства укреплений, после чего сухопутные.

По мнению военного эксперта Андрея Земцева, следует победить Киев раньше, чем успеют туда войти западные войска.