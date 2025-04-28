Эксперты разобрали причины столкновения Black Hawk с лайнером

Авиакатастрофа, унесшая жизни 67 человек и произошедшая из-за столкновения военного вертолета Black Hawk с гражданским самолетом American Eagle, была спровоцирована ошибками пилотирования с обеих сторон. Об этом сообщило издание The New York Times, ссылаясь на выводы экспертной комиссии.

Издание провело анализ открытых источников и получило комментарии от более чем полусотни специалистов и представителей авиационной отрасли. Они пришли к выводу о том, что экипаж вертолета совершил целый ряд просчетов. До этого момента главный акцент делался на неверно выбранной высоте полета, подчеркивает NYT.

Перед самым столкновением авиадиспетчер в аэропорту имени Рональда Рейгана проинформировал экипаж вертолета о приближающемся пассажирском лайнере. Члены экипажа подтвердили визуальный контакт с другим воздушным судном.

Впоследствии один из пилотов запросил разрешение на использование визуального эшелонирования — метода, позволяющего пилотам самостоятельно обеспечивать безопасное расстояние между самолетами и брать на себя ответственность за навигацию без указаний диспетчера.

По информации NYT, диспетчеры обычно одобряют подобные запросы, а в некоторых случаях визуальное эшелонирование может применяться и без предварительного уведомления. Однако издание подчеркивает, что ошибки при использовании данного метода могут иметь трагические последствия.

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