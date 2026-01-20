Экспонат-убийца: в Якутске следователи выясняют, как юноша получил смертельные травмы в машине

Следственные органы Якутии возбудили уголовное дело по факту гибели молодого человека, который получил смертельные травмы на выставке военной техники. Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, дело возбуждено по статье 109 Уголовного кодекса («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным следствия, трагический инцидент произошел 20 января. На территории выставки, где представлены образцы трофейной техники, пострадал юноша. Он получил травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью, внутри одного из экспонатов. На место происшествия немедленно выехали следователи и криминалисты. Они провели тщательный осмотр, в ходе которого были изъяты предметы, имеющие значение для установления всех обстоятельств случившегося. В рамках расследования уже назначены необходимые судебные экспертизы. Параллельно изучается вся документация, касающаяся организации выставки и обеспечения безопасности на ее территории. Расследование продолжается.