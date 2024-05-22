Экстрасенс Миронова пояснила, почему нельзя смотреть на северное сияние

Земля переживает череду магнитных бурь в связи с мощными вспышками на солнце. В ряде случаев это явление вызывает северное сияние, аномальное для средних широт. Ряд эзотериков и вовсе утверждают, что наблюдать за полярным сиянием может быть весьма опасно для человека. Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, действительно ли опасно наблюдать за северным сиянием. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, в итоге уникальных магнитных аномалий сдвигается ось Земли и начинаются глобальные климатические изменения, приводящие к возникновению северного сияния даже в тех местах, где природой это не предусмотрено.

Экстрасенс добавила, что при активном рассматривании этого явления можно не только получить слепоту, но и получить ожог сетчатки глаза, а также столкнуться с изменениями психики, поскольку они оказывают влияние на левое и правое полушария мозга. Кроме того, северное сияние может стать причиной депрессий, угнетения ЦНС, психических атак, бессонницы.

По ее мнению, наблюдение за полярным сиянием может и привести к неприятностям и резких поворотам судьбы в те моменты, когда человек совсем не ожидает этого.