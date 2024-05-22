Экстрасенс Миронова пояснила, почему нельзя смотреть на северное сияние
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Земля переживает череду магнитных бурь в связи с мощными вспышками на солнце. В ряде случаев это явление вызывает северное сияние, аномальное для средних широт. Ряд эзотериков и вовсе утверждают, что наблюдать за полярным сиянием может быть весьма опасно для человека. Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, действительно ли опасно наблюдать за северным сиянием. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По ее словам, в итоге уникальных магнитных аномалий сдвигается ось Земли и начинаются глобальные климатические изменения, приводящие к возникновению северного сияния даже в тех местах, где природой это не предусмотрено.
Экстрасенс добавила, что при активном рассматривании этого явления можно не только получить слепоту, но и получить ожог сетчатки глаза, а также столкнуться с изменениями психики, поскольку они оказывают влияние на левое и правое полушария мозга. Кроме того, северное сияние может стать причиной депрессий, угнетения ЦНС, психических атак, бессонницы.
По ее мнению, наблюдение за полярным сиянием может и привести к неприятностям и резких поворотам судьбы в те моменты, когда человек совсем не ожидает этого.