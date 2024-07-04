Экстрасенс Миронова пояснила, удастся ли избежать третьей мировой войны
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Бразильский парапсихолог и экстрасенс Атос Саломе предсказал ухудшение ситуации в мире и не исключил возможность начала третьей мировой войны. Экстрасенс Дарья Миронова пояснила, есть ли вероятность того, что данное предсказание сбудется. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По ее словам, человечество на сегодняшний день на самом деле находится на стадии приближения к третьей мировой войне.
Ясновидящая подчеркнула, что на данный момент все зависит от блестящих переговоров, которые должна инициировать Россия. Спасение мира во всех предсказаниях Нострадамуса и Ванги приходит исключительно из России. В ближайшее время мир окажется около критической точки, после чего мессия из России должен спасти мир от мирового столкновения.
По ее мнению, на данный момент ситуация в мире близится к третьей мировой, однако это не свидетельствует о действительном начале столкновения стран.
Экстрасенс добавила, что предсказывать мировые события реально, тем не менее важно учитывать статистику точности предсказаний.