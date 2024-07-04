Экстрасенс Миронова пояснила, удастся ли избежать третьей мировой войны

Бразильский парапсихолог и экстрасенс Атос Саломе предсказал ухудшение ситуации в мире и не исключил возможность начала третьей мировой войны. Экстрасенс Дарья Миронова пояснила, есть ли вероятность того, что данное предсказание сбудется. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, человечество на сегодняшний день на самом деле находится на стадии приближения к третьей мировой войне.

Ясновидящая подчеркнула, что на данный момент все зависит от блестящих переговоров, которые должна инициировать Россия. Спасение мира во всех предсказаниях Нострадамуса и Ванги приходит исключительно из России. В ближайшее время мир окажется около критической точки, после чего мессия из России должен спасти мир от мирового столкновения.

По ее мнению, на данный момент ситуация в мире близится к третьей мировой, однако это не свидетельствует о действительном начале столкновения стран.

Экстрасенс добавила, что предсказывать мировые события реально, тем не менее важно учитывать статистику точности предсказаний.