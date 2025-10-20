Экстренно севший в Пулково борт выкатился за пределы ВПП, инцидент сняли на видео
Фото: [Аэропорт «Шереметьево»/Медиасток.рф]
Пассажирский самолет, следовавший в Баку, был вынужден совершить незапланированную посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно РЕН ТВ от источника, знакомого с ситуацией. По данным источника, воздушное судно несколько часов кружило над городом, чтобы израсходовать топливо перед посадкой.
Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. К счастью, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, и медицинская помощь не потребовалась.
На кадрах, опубликованных телеканалом, можно увидеть, как сотрудники специальных служб спешат к приземлившемуся самолету.
Ранее сообщалось, что самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Баку, столкнулся с техническими проблемами и не смог продолжить полет. Причиной задержки стала неисправность шасси, которое не убралось после взлета.