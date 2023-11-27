Электричка сбила молодого человека в подмосковном Подольске

Электричка сбила мужчину на железной дороге в подмосковном Подольске. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».

Все произошло накануне рано утром за автомобильным мостом на перегоне между станциями «Силикатная» и «Подольск», рассказал начальник 258-й пожарно-спасательной части Андрей Романов. Спасатели выезжали на место, чтобы помочь бригаде врачей центра медицины катастроф транспортировать пострадавшего с железнодорожных путей. Медики не смогли сделать это самостоятельно из-за сложных рельефных условий местности.

Работники «Мособлпожспаса» закрепили мужчину на жестких носилках и аккуратно перенесли к машине скорой помощи. Пострадавшего доставили в хирургическое отделение Подольской областной клинической больницы. По предварительным данным, у него травмы внутренних органов и опорно-двигательного аппарата.

Ранее сообщалось, что в Реутове шестнадцатилетний подросток попал сразу под две электрички. Юноша скончался в больнице.