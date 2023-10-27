«Врачи реанимировали больше часа»: подросток, попавший под две электрички в Подмосковье, умер после отказа почек
Скончался подросток, лишившийся ног после инцидента с электричками в Реутове
Фото: [Наталья Селиверстова/©РИА Новости]
Подросток, попавший сразу под две электрички в Подмосковье и лишившийся обеих ног, скончался в Химкинской детской больнице. Несмотря на старания реаниматологов, спасти 16-летнего Тимура М. не удалось.
Кураторы сбора средств, помогавшие семье мальчика после происшествия, сообщили, что через 30 минут после транспортировки санавиацией в новое медучреждение он ушел из жизни.
«Произошла остановка сердца. Врачи проводили реанимационные мероприятия больше часа, но, к сожалению, Тимур умер. Сегодня будем заниматься организацией похорон. С мамой ее близкие, друзья и коллеги со вчерашнего вечера», — написали кураторы в группе помощи.
Другие участники группы, оказывавшие материальную поддержку семье подростка, принесли соболезнования.
«Я до последнего верила, что Тимур преодолеет все. Так грустно читать такие новости. У меня было желание приехать к нему и поддержать после выздоровления, я одна из тех людей, кого тоже сбила электричка этим летом. Так хотелось поделиться поддержкой с парнем. Грустно осознавать, какое глубокое горе постигло его маму и близких людей. Дай бог всем сил, терпения и мужества это пережить», — написала участница чата Светлана У.
Ранее мы сообщали, что подростку, попавшему сразу под два поезда в Подмосковье, стало хуже.