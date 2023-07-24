Электричка загорелась по пути из Москвы в Тверь

На станции «Подсолнечная» в Солнечногорске вечером понедельника, 24 июля, произошел серьезный инцидент – там во время движения загорелась электричка, следовавшая из Москвы в Тверь.

Как пишет ТАСС, предварительно сначала оборвались провода, а потом уже началось возгорание. Сообщается о том, что все пассажиры успели эвакуироваться.

По словам очевидцев, пожар произошел как только электричка начала отъезжать от станции, возгорание случилось в одном из вагонов. На данный момент движение между Москвой и Тверью приостановлено.