Электроснабжение полностью восстановлено на территории Подмосковья

Безопасность

Фото: [Пресс-служба Министерства энергетики МО]

В Московской области полностью восстановлено электроснабжение после мощного циклона, прошедшего накануне. Об этом рассказали в региональном Министерстве энергетики.

Отмечается, что основной удар стихии пришелся на Раменский и Ступинский городские округа и городской округ Коломна. При этом в Коломне, технологические сбои в электроснабжении были устранены в течение полутора часов.  На данный момент большинство потребителей подключены по нормальной схеме работы сетей.

Ожидается, что в ближайшее время будут устранены оставшиеся незначительные обесточенные участки электросетей в городских округах Истра и Павловский Посад.

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