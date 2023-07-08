Электроснабжение полностью восстановлено на территории Подмосковья

В Московской области полностью восстановлено электроснабжение после мощного циклона, прошедшего накануне. Об этом рассказали в региональном Министерстве энергетики.

Отмечается, что основной удар стихии пришелся на Раменский и Ступинский городские округа и городской округ Коломна. При этом в Коломне, технологические сбои в электроснабжении были устранены в течение полутора часов. На данный момент большинство потребителей подключены по нормальной схеме работы сетей.

Ожидается, что в ближайшее время будут устранены оставшиеся незначительные обесточенные участки электросетей в городских округах Истра и Павловский Посад.