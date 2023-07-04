Электроснабжение Запорожской атомной электростанции вновь восстановлено
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Прошедшей ночью Украина отключила линию электропередач «Днепровская», которая снабжала электричеством трансформаторы ЗАЭС
Сразу же после такого отключения все питание на стратегическом объекте было переведено на резервные источники. Экстренные же службы приступили к восстановлению штатной работы основной линии энергоснабжения. В результате уже к 2 часам дня все операции по вводу в работу линии «Днепровская» были завершены.
«Станция работает штатно», - заверил директор станции Юрий Черничук в своем микроблоге.