Электроснабжение Запорожской атомной электростанции вновь восстановлено

Сразу же после такого отключения все питание на стратегическом объекте было переведено на резервные источники. Экстренные же службы приступили к восстановлению штатной работы основной линии энергоснабжения. В результате уже к 2 часам дня все операции по вводу в работу линии «Днепровская» были завершены.

«Станция работает штатно», - заверил директор станции Юрий Черничук в своем микроблоге.