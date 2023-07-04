Энергетик Юшков перечислил последствия отключения Киевом энергоснабжения ЗАЭС

Отключение Киевом энергоснабжения Запорожской АЭС может служить сигналом к старту активных военных действий в данном районе. По словам энергетика Игоря Юшкова, в этой ситуации возможно не только повреждение электростанции, но и препятствие подвозу дизеля для охлаждения реакторов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что при взрыве Запорожской АЭС ядерным облаком может накрыть весь Старый Свет и часть России. Причем последствия были бы в разы хуже аварии на Чернобыльской АЭС.

Специалист подчеркнул, что Россия в целях безопасности остановила все реакторы, но ситуация выглядит не в лучшем свете.

Он пояснил, что главная угроза состоит в том, что отсутствие электроэнергии на атомной станции способствует перегреву реакторов.

Юшков добавил, что для исключения форс-мажорных ситуаций на ЗАЭС проведена резервная линия энергоподачи с российской стороны.

По его мнению, Киев не раз заявлял обеспокоенность в отношении возможной ядерной катастрофы, диверсии, что может служить подготовкой общественного мнения к тому, чтобы оправдать начало боевых действий в районе ЗАЭС.