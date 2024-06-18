Энтомолог Гниненко развеял миф об опасности фумитокса для человека

В миллионах отечественных домов в летний сезон ночами напролет не выключаются фумигаторы, от которых комары буквально падают замертво. По словам энтомолога Юрия Гиненко, инсектициды, имеющиеся в составе фумигантов, сравнительно безопасны для людей. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что использование инсектицидов в целом всего лишь требует соблюдения обыкновенных способов и мер предосторожности, поскольку это в любом случае является ядом.

По мнению эксперта, с нормами расхода, рекомендованными по насекомым, это вещество не представляет опасности для человека, если соблюдать все меры предосторожности.