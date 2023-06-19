Эпидемиолог Гинцбург перечислил условия развития эпидемии холеры после аварии на Каховской ГЭС

В водоемах Николаевской области после прорыва Каховской ГЭС выявлен возбудитель холеры. Эпидемиолог Александр Гинцбург рассказал, какова опасность эпидемиологической ситуации на территории возле Днепра и Черного моря. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что вибрион холеры сам по себе в воде не размножается, а паразитирует на планктоне, представляющем собой микроскопические водоросли.

По мнению специалиста, при благоприятном климате для размножения плактона риск опасности эпидемии высок.

Гинцбург добавил, что на распространенность холеры будут оказывать влияние температура воды, направление ветра, течения.